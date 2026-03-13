Nico Paz il talento del Como a cena con Milito e Zanetti | cosa sta succedendo

Nico Paz, attaccante del Como, è stato visto cenare con Javier Zanetti e Diego Milito. La presenza dei due ex giocatori dell’Inter ha attirato l’attenzione, alimentando le speculazioni su una possibile futura trattativa. La cena si è svolta in un locale della zona e ha suscitato interesse tra gli appassionati di calcio. Non ci sono conferme ufficiali, ma l’evento ha fatto discutere tra gli addetti ai lavori.

Nico Paz. Ogni volta che il nome di Javier Zanetti viene accostato a quello di Nico Paz, i tifosi dell’ Inter non possono fare a meno di sognare un suo possibile approdo alla corte nerazzurra. Il giovane talento argentino gioca attualmente nel Como, ma il suo cartellino è ancora in mano al Real Madrid, che detiene un diritto di riacquisto fissato a 9 milioni di euro. Il club spagnolo sembra intenzionato a esercitare tale diritto già alla fine di questa stagione, portando il giocatore di ritorno sotto il controllo delle merengues. Nonostante le intenzioni del Real, i sogni dei tifosi dell’ Inter continuano a rimanere accesi, alimentati anche da eventi come quello recente che ha visto Nico Paz cenare con due grandi ex nerazzurri: Javier Zanetti e Diego Milito. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Nico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTONico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO Mercato Inter, una big di... Napoli-Como, riflettori su Nico Paz: talento pronto a brillareTra i motivi di maggiore interesse della sfida del Maradona c’è senza dubbio Nico Paz, uno dei talenti più luminosi presenti questa sera in campo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nico Paz il talento del Como a cena con... Temi più discussi: Inter, Marotta: Nico Paz gran talento. Su Pio Esposito e l'Arsenal...; Nico Paz all'Inter, l'invenzione per convincere il fenomeno della Gen X: il Real Madrid non rimarrà indifferente; Perché Nico Paz era in panchina col Lecce ma ci sarà con l'Inter: fatale il pranzo con la squadra; Inter, Marotta: Pio Esposito non è in vendita. Nico Paz giocatore di prospettiva. Nico Paz, assist e gol: il Como vola. Tutta l'Europa innamorata del nuovo talento argentino di 20 anniDa uomo mercato fino agli applausi al momento della sostituzione, avvenuta al minuto 79. C’è tutto il talento di Nico Paz nel 2-0 che il Como ha rifilato alla Lazio di Maurizio Sarri. L’argentino ha ... milano.corriere.it Nico Paz Inter, la foto fa sognare i tifosi: l’immagine con Diego Milito e Javier Zanetti scatena l’entusiasmo dei nerazzurriNico Paz Inter, la foto fa sognare i tifosi: l’immagine con Diego Milito e Javier Zanetti scatena l’entusiasmo dei nerazzurri Negli ultimi mesi il nome di Nico Paz è stato più volte accostato all’Inte ... calcionews24.com Una cena a base di tango in quel di Milano Nico Paz e suo padre Pablo hanno cenato al "Botinero", il ristorante di Javier Zanetti, proprio in compagnia del dirigente nerazzurro e di Diego Milito, altro argentino e grande ex dell'Inter E i tifosi dell'Inter sogn - facebook.com facebook #NicoPaz continua a 'frequentare' il nerazzurro: ieri a cena con #Zanetti e #Milito x.com