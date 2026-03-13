Una nave russa lunga 277 metri, carica di gas naturale liquefatto, si trova alla deriva nel Canale di Sicilia dopo aver subito esplosioni tra il 3 e il 4 marzo nelle acque tra Libia e Malta. La metaniera Arctic Metagaz, priva di equipaggio, è al centro di preoccupazioni per un possibile disastro ambientale. La nave trasporta gasolio e si trova in una zona ad alta intensità di traffico marittimo.

La metaniera senza equipaggio dopo le esplosioni. La Arctic Metagaz, metaniera russa lunga 277 metri carica di gas naturale liquefatto, si trova alla deriva nel Canale di Sicilia dopo le esplosioni avvenute tra il 3 e il 4 marzo nelle acque tra Libia e Malta. Subito dopo l'incidente l'equipaggio è stato evacuato, lasciando la nave senza controllo in mare aperto. Inizialmente si temeva che l'imbarcazione fosse affondata, ma nelle ore successive è stato accertato che il cargo è rimasto a galla. Ora cresce la preoccupazione perché la nave potrebbe spostarsi verso l'area di Lampedusa, con il rischio di gravi conseguenze ambientali.

Nave russa carica di gasolio alla deriva nel Canale di Sicilia: timori per un possibile disastro ambientale

