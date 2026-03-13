NaturalBoom in USA | la bevanda calda e fredda che sfida

Il 13 marzo 2026, NaturalBoom ha annunciato l’ingresso nel mercato statunitense grazie all’apertura di una nuova sede in California. La bevanda, disponibile sia calda che fredda, è stata presentata come parte di un piano di espansione internazionale. La decisione di portare il marchio biellese negli Stati Uniti rappresenta un passo importante per l’azienda.

Il 13 marzo 2026 segna un momento cruciale per l’espansione internazionale di NaturalBoom, con Andrea Campagnolo che ha portato il marchio biellese in California. La presenza si è concretizzata tra le mura dell’Anaheim Convention Center durante la Natural Products Expo West e presso Eataly LA nel distretto di Century City. Questa doppia tappa negli Stati Uniti non rappresenta una semplice promozione commerciale, ma l’attuazione di una strategia volta a esportare una filosofia di benessere radicata nel territorio piemontese. I numeri della fiera di Anaheim sono imponenti: oltre 60.000 partecipanti e più di 3.000 espositori hanno reso l’appuntamento uno dei punti di riferimento globale per il settore naturale e biologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

