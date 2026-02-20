Guerra Fredda | l’hockey USA sfida l’Urss e fa la storia a Lake Placid

Il Gelo della Guerra Fredda: Quando il Miracle on Ice Sconvolse il Mondo. Lake Placid, febbraio 1980. Una squadra di studenti universitari americani, sfidando ogni pronostico, sconfisse l’invincibile Unione Sovietica in una partita di hockey su ghiaccio che trascendeva lo sport, diventando un simbolo di speranza e di sfida in un’epoca segnata dalla Guerra Fredda. La vittoria, soprannominata “Miracolo sul ghiaccio”, risuona ancora oggi come una delle più grandi imprese nella storia dello sport. Un Contesto Geopolitico Incandescente. L’atmosfera che avvolgeva i Giochi Olimpici Invernali di Lake Placid nel 1980 era tutt’altro che serena.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: "Miracle on ice", nel 1980 la storica vittoria Usa nell'hockey sull'Urss

Leggi anche: Slittino, rinviati i doppi a Lake Placid: cosa è successo e come cambia il programma

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Usa-Danimarca, il derby della Groenlandia che trasforma l'hockey in geopolitica (come durante la Guerra Fredda); Usa-Danimarca di hockey: La mano di Maradona, i calci di Boban, la maglietta rossa di Panatta. Tutte le volte che lo sport ha sfidato la politica; Dazi e stecche, domani le semifinali di hockey su ghiaccio; Le tante facce delle medaglie: al Polo Zanotto le Olimpiadi invernali al cinema.

Miracle on ice, nel 1980 la storica vittoria USA nell'hockey sull'UrssAGI - Era il febbraio del 1980, piena Guerra fredda. Stati Uniti e Unione Sovietica si confrontavano in ogni angolo del pianeta e con ogni mezzo. Primeggiare nello sport e conquistare lo spazio per l' ... msn.com

USA-Danimarca, il derby della Groenlandia che trasforma l'hockey in geopolitica (come durante la Guerra Fredda)Lo chiamano già il derby della Groenlandia. E forse, per qualcuno, lo sarà davvero. Quel che è certo è che ... msn.com

Ottobre 1962. Il mondo si trova a un passo dalla guerra nucleare. È la crisi dei missili di Cuba, il momento più critico della Guerra fredda. L’URSS mette missili a Cuba per rispondere a quelli USA in Turchia e Italia. Per l’America, però, questa è una minaccia in - facebook.com facebook

'Voci della Guerra Fredda', Trieste inaugura la mostra che racconta il servizio militare in FVG triesteallnews.it/2026/02/voci-d… x.com