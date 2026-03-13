Napoli 2026 | la biologia invade spazio e abissi

Il 12 marzo 2026, Napoli diventa il centro di un importante evento scientifico in cui vengono presentate nuove scoperte nel campo della biologia. La giornata vede coinvolti ricercatori e istituzioni che mostrano avanzamenti nelle ricerche riguardanti gli ambienti spaziali e gli abissi marini. La manifestazione si svolge in diverse location della città, attirando un pubblico interessato a queste innovazioni.

Il 12 marzo 2026, la città di Napoli si trasforma in un epicentro scientifico dove le frontiere della vita vengono ridefinite tra orbita spaziale e profondità marine. Questo convegno nazionale, organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e dall’Ordine della Campania e del Molise, non è una semplice riunione accademica ma il punto di partenza per nuove professioni legate al biospazio. Con l'intervento di vertici ministeriali e rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Italiana, l' . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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