Napoli 2026 | la biologia invade spazio e abissi

Da ameve.eu 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 marzo 2026, Napoli diventa il centro di un importante evento scientifico in cui vengono presentate nuove scoperte nel campo della biologia. La giornata vede coinvolti ricercatori e istituzioni che mostrano avanzamenti nelle ricerche riguardanti gli ambienti spaziali e gli abissi marini. La manifestazione si svolge in diverse location della città, attirando un pubblico interessato a queste innovazioni.

Il 12 marzo 2026, la città di Napoli si trasforma in un epicentro scientifico dove le frontiere della vita vengono ridefinite tra orbita spaziale e profondità marine. Questo convegno nazionale, organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e dall’Ordine della Campania e del Molise, non è una semplice riunione accademica ma il punto di partenza per nuove professioni legate al biospazio. Con l'intervento di vertici ministeriali e rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Italiana, l' . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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