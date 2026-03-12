Esplorare i confini della vita dove le condizioni diventano estreme: dalle orbite spaziali alle profondità del "Deep Blue". Giovedì 12 marzo 2026, Napoli ospiterà il convegno nazionale "Le frontiere del biospazio: le nuove prospettive della biologia tra scienza, tecnologia e nuove professioni". L’importante assise scientifica, promossa dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) e dall’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, punta a ridefinire il perimetro professionale del biologo moderno. L'evento è curato dalla responsabile scientifica Carla Cimmino, che ha delineato la mappa concettuale del convegno accendendo i riflettori su risultati sorprendenti: dalla sintesi di antibiotici impossibili da riprodurre sulla Terra alla scoperta di farmaci la cui efficacia viene decuplicata dall'assenza di gravità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Mercato Napoli, arriva la decisione del club sul futuro di Lang: le ultimeLa vittoria contro la Lazio tiene il Napoli nella parte alta della classifica, sulla scia dell’Inter capolista e del Milan.

Il giardino come spa personale: le nuove frontiere del relax all’apertoIl Giardino come Santuario: L’Ascesa delle Spa Personali nel Paesaggio Domestico Il giardino sta vivendo una trasformazione radicale, passando da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Le Frontiere del Biospazio a Napoli la...

Temi più discussi: Frontiere del biospazio. La nuova prospettiva della biologia: evento a Napoli il 12 marzo 2026 (II AVVISO); Frontiere del biospazio, la nuova prospettiva della biologia | Rivedi la diretta; Le Frontiere del Biospazio: a Napoli la biologia del futuro tra spazio, abissi e nuove professioni; Le Frontiere del Biospazio: un Convegno a Napoli tra Scienza, Etica e Nuove Professioni. L’intervista a Carla Cimmino direttrice scientifica dell’evento.

Le Frontiere del Biospazio: a Napoli la biologia del futuroEsplorare i confini della vita dove le condizioni diventano estreme: dalle orbite spaziali alle profondità del Deep Blue. Giovedì 12 marzo 2026, Napoli ospiterà il convegno nazionale Le frontiere ... napolitoday.it

Le Frontiere del Biospazio: a Napoli la biologia del futuro tra spazio, abissi e nuove professioniNAPOLI. Esplorare i confini della vita dove le condizioni diventano estreme: dalle orbite spaziali alle profondità del Deep Blue. Giovedì 12 marzo 2026, Napoli ospiterà il convegno nazionale LE ... ilroma.net

“Le frontiere del biospazio”: è il tema del convegno in programma giovedì 12 marzo dalle ore 9 presso l’hotel Mediterraneo di Napoli. Un tema affascinante che guarda al futuro partendo dalle competenze e dalle conquiste della biologia. - facebook.com facebook