Un nuovo capo firmato Moschino viene lanciato, un blazer nero con una struttura martingala. La giacca si distingue per i dettagli curati e il design deciso, che mette in risalto la linea moderna del marchio. La presentazione è accompagnata da una nota di trasparenza che informa sui link di affiliazione, con possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l'acquirente.

Il gioco delle forme: struttura monopetto e dettaglio martingala. L'equilibrio tra forma classica e dettaglio iconico. Il blazer Moschino analizzato presenta una struttura rigorosa che bilancia l'eleganza del taglio classico con la firma ironica del brand. Il capo è definito da un petto unico, ovvero un monopetto, che conferisce immediatezza alla silhouette. Moschino Blazer monopetto martingala La chiusura frontale si articola su due bottoni, elemento che funge da punto focale visivo senza appesantire il profilo.

© Ameve.eu - Moschino Blazer Martingala: Nero, Struttura e Dettaglio

