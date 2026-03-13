Yohji Yamamoto Blazer | il nero minimalista con i cinturini

Yohji Yamamoto presenta un blazer nero caratterizzato da un design minimalista e dettagli di cinturini. Il capo si distingue per linee pulite e uno stile essenziale, con attenzione ai dettagli come i cinturini che arricchiscono la silhouette. La creazione si inserisce nel catalogo del designer giapponese, noto per l’approccio sobrio e sofisticato alla moda. L'articolo include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’architettura del nero: come i cinturini sulle spalle trasformano il taglio oversize. Il dettaglio strutturale dei cinturini. I cinturini posizionati sulle spalle non rappresentano un semplice ornamento decorativo, bensì costituiscono l’elemento architettonico fondamentale di questo blazer Yohji Yamamoto. Yohji Yamamoto Blazer monopetto dettaglio cinturini Questa scelta progettuale rompe la rigidità della giacca classica introducendo una dimensione dinamica nel tessuto scuro, creando un gioco di ombre e volumi che definisce l’estetica del brand. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Yohji Yamamoto Blazer: il nero minimalista con i cinturini Articoli correlati Leggi anche: Hublot e Yohji Yamamoto hanno fatto un nuovo orologio che è un'ode a sua maestà il nero Leggi anche: Hublot e Yohji Yamamoto hanno fatto un nuovo orologio Altri aggiornamenti su Yohji Yamamoto Blazer Lo stilista Yohji Yamamoto afferma che il lavoro è una «prigione»Nonostante il suo status di veterano dell’industria della moda, Yohji Yamamoto non si lascia trasportare dall’entusiasmo per il suo lavoro che dura ormai da 50 anni. «Non sto creando nulla. Sto solo ... milanofinanza.it Il nuovo nomadismo stilistico in chiave Yohji YamamotoViaggio nel nomadismo stilistico di Yohji Yamamoto con questa collezione in cui i top-model, di età e tipologia diversissime, si incrociano sulla passerella di rue Saint Martin e si fermano un attimo, ... milanofinanza.it