Con Make-Up Is a Lie, Morrissey si posiziona in un territorio che conosce a memoria: quello della malinconia elegante, della provocazione intellettuale e di testi che oscillano tra questioni personali e invettiva sociale. Il brano che dà il titolo all’album, dopon sei anni di silenzio, riassume bene il senso del progetto: una riflessione sul tema della maschera sociale, sul trucco, reale e metaforico, che copre l’autenticità degli individui. Musicalmente il pezzo si muove su coordinate familiari, raccogliendo in parte l’eredità stilistica degli Smiths. Notre-Dame, tra pop e atmosfere dark, uno dei brani più controversi del disco, allude all’ipotesi che l’incendio della celebre cattedrale parigina, non sia stato un incidente ma che sia stato appiccato da qualcuno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Morrissey, Make Up is a lie: la verità sotto il trucco

Articoli correlati

Leggi anche: Morrissey annuncia l’uscita dell’album Make-up is a lie

Spray fissanti per il trucco: i migliori per ogni tipo di pelle e quali scegliere per un make-up long lastingDa Charlotte Tilbury a MAC, L’Oréal e NYX: ecco la nostra selezione dei migliori spray fissanti trucco per pelle secca, mista o grassa e per un...

Morrissey - Make-up Is A Lie

Una selezione di notizie su Morrissey Make Up is a lie la verità...

Temi più discussi: Morrissey - Make-Up Is a Lie; Le sublimi e irritanti contraddizioni di Morrissey; Morrissey - Make-up Is A Lie: Gioie e dolori del non più giovane Moz; Recensione: MORRISSEY – Make-Up Is a Lie.

Recensione: MORRISSEY – Make-Up Is a LieCon Make-Up Is a Lie Morrissey firma il suo quattordicesimo capitolo discografico: un album che suona come un monumento al risentimento e alla solitudine. newsic.it

Esce 'Make-up is a lie' di Morrissey, che sarà in concerto a MilanoIl 5 marzo 2026 segna l’uscita del quattordicesimo album solista di Morrissey, intitolato Make?up is a lie. Il progetto discografico è accompagnato dalla focus track The Monsters of Pig Alley e rapp ... it.blastingnews.com

Morrissey ha saltato il concerto di ieri sera per i “festini bilaterali”. In altre parole, non è riuscito a riposare a causa di musica e rumori sotto l’hotel a Valencia dove è in corso la celebrazione de Las Fallas. «Un inferno inenarrabile. Mi ci vorrà un anno per ripren - facebook.com facebook

Morrissey cancella il concerto a Valencia, "impossibile dormire per il rumore delle Fallas". Sospeso lo show previsto stasera al Palau de les Arts, prima tappa spagnola del tour europeo #ANSA x.com