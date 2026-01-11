Morrissey annuncia l’uscita dell’album Make-up is a lie

Morrissey ha annunciato l’uscita del suo quattordicesimo album solista,

Milano, 11 gen. (askanews) – Morrissey, uno degli artisti piu’ amati e influenti di tutti i tempi, ha annuncia l’imminente uscita del suo quattordicesimo album da solista, Make-up is a lie, prevista per il 6 marzo, con l’immediata pubblicazione del singolo omonimo, “Make-Up Is a Lie”, ora disponibile su etichetta SireWarner Records. La nuova canzone, emozionante e dinamica dal punto di vista sonoro, arriva insieme alla tracklist tanto chiacchierata del progetto tanto atteso: il nuovo album di Morrissey in oltre cinque anni segna inoltre il suo gradito ritorno alla Sire Records. Le ultime notizie e la nuova musica arrivano mentre l’iconico cantante e cantautore inglese continua il suo tour mondiale, che ha già toccato Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

