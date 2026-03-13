Moon Boot Lab69 Icon | Suede shearling e lacci multicolor

Il Moon Boot Lab69 Icon è una calzatura realizzata con una tomaia in suede e shearling, accompagnata da lacci multicolor che ne accentuano lo stile. La scarpa combina materiali di alta qualità e dettagli colorati, creando un design distintivo. È disponibile in una versione che si distingue per l’uso di questi elementi e si rivolge a chi cerca un modello versatile e di tendenza.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Suede e shearling: la fusione tra morbidezza e calore. L’equilibrio tra estetica urbana e funzionalità invernale. L’analisi tecnica del modello Lab69 Icon si concentra sulla sinergia tra due materiali distinti che definiscono l’identità dello stivale, evitando però di cadere in contraddizioni sui dati reali. Moon Boot Stivale 'Lab69 Icon' La tomaia esterna è realizzata in suede marrone, una pelle scamosciata nota per la sua resistenza all’usura e la capacità di invecchiare con carattere nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moon Boot Lab69 Icon: Suede, shearling e lacci multicolor Articoli correlati Leggi anche: Alessandra Rich Blazer: tra l’alta moda e il dettaglio lacci Sanlorenzo al Boot Dusseldorf con l’SD90Sanlorenzo inaugura il 2026 al Boot Düsseldorf presentando la propria leadership nel design e nell’innovazione sostenibile e la sua filosofia unica...