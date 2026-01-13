Sanlorenzo al Boot Dusseldorf con l’SD90

Sanlorenzo partecipa al Boot Düsseldorf 2026 presentando l’SD90, un esempio di eccellenza nel settore nautico. L’azienda conferma il suo impegno verso il design innovativo e la sostenibilità, sottolineando la propria filosofia di vivere il mare con qualità e attenzione all’ambiente. La partecipazione al salone rappresenta un’occasione per condividere le proprie novità e rafforzare la presenza nel mercato internazionale della nautica di alta gamma.

Sanlorenzo inaugura il 2026 al Boot Düsseldorf presentando la propria leadership nel design e nell'innovazione sostenibile e la sua filosofia unica del vivere il mare. In occasione del più prestigioso salone nautico indoor, che riunisce armatori internazionali e la comunità nautica europea, Sanlorenzo presenta l'SD90, un punto di riferimento per la navigazione intelligente sotto i 28 metri. Grazie alla forte visibilità sul mercato e a uno dei portafogli di yacht più diversificati e ambiti del settore, Sanlorenzo – leader mondiale nella produzione di yacht monomarca dai 24 metri – continua a dettare le regole del settore grazie alla combinazione di ricerca architettonica, cultura del design italiano e costante innovazione, proprie del suo Dna.

