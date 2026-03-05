Percorsi d' Arte alla Casa del Popolo di Montevarchi

Alla Casa del Popolo di Montevarchi riprendono gli incontri del ciclo “Percorsi d'arte”. L’evento si svolge il 5 marzo 2026 e vede la partecipazione di esperti e appassionati che approfondiscono temi legati alla storia dell’arte. La serata offre l’opportunità di scoprire dettagli e curiosità su opere e artisti, consolidando così l’appuntamento come un momento di confronto culturale locale.

Arezzo, 05 marzo 2026 – Tornano alla Casa del Popolo di Montevarchi gli appuntamenti con la storia dell'arte del ciclo “Percorsi d'arte”. Il secondo incontro del “Viaggio nella bellezza”, rassegna curata nell'organizzazione da Sergio Neri, vedrà come protagonista lo storico dell'arte Andrea Baldinotti, membro dell'Accademia delle Arti del Disegno. L'appuntamento sarà dedicato a “La Sala Grande della Villa Medicea di Poggio a Caiano: l'eredità del Magnifico ei maestri del '500”, un approfondimento su uno degli ambienti più affascinanti della residenza medicea. Situata sulle colline tra Firenze e Prato, la villa fu voluta da Lorenzo de' Medici alla fine del Quattrocento come luogo di rappresentanza e di svago per la famiglia medicea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Percorsi d'Arte” alla Casa del Popolo di Montevarchi “Montevarchi. Storia di una città”, sabato la presentazione del volume alla Casa del PopoloArezzo, 29 gennaio 2026 – Un viaggio lungo oltre mille anni nella storia di Montevarchi, dalle origini medievali fino alla città contemporanea. Concerto live alla Casa del Popolo di GrassinaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Tre band... Contenuti utili per approfondire Percorsi d'Arte alla Casa del Popolo di.... Temi più discussi: Roma eventi weekend. Achille Lauro al Palazzo dello Sport, Titizé al teatro Olimpico, gli eventi per la Giornata della Donna e tanto da...; Sanremo, presentata la prima opera d'Italia intitolata a Peppe Vessicchio: il nuovo Teatro Comunale di Cardito con il suo programma; I Libri del Popolo. Da venerdì a Montevarchi un ciclo di incontri dedicati alla lettura e alla figura umana; Al Nuovo Cinema l’Aquila di Roma anteprima del film italocubano Baracoa. Percorsi d'Arte alla Casa del Popolo di MontevarchiArezzo, 05 marzo 2026 – Tornano alla Casa del Popolo di Montevarchi gli appuntamenti con la storia dell'arte del ciclo Percorsi d'arte. Il secondo incontro del Viaggio nella bellezza, rassegna cur ... lanazione.it Percorsi d’Arte alla Casa del Popolo di MontevarchiProtagonista del prossimo evento, in programma sabato prossimo, il pittore macchiaiolo Giovanni Fattori nella conferenza che sarà tenuta dal Professor Carlo Sisi. Arezzo, 20 novembre 2025 – Quinto ... lanazione.it Comitato per il No sociale, l’appuntamento alla Casa del Popolo di Verciano - facebook.com facebook