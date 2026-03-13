Questa settimana nel settore ATA si affronta il tema dei DSGA e dei funzionari senza incarico, con un focus sulle differenze tra mansioni, requisiti e retribuzione. La newsletter si rivolge a chi lavora nella scuola, a chi è in graduatoria e a chi desidera entrare nel settore. Un'analisi dettagliata delle situazioni attuali e delle criticità riscontrate.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

“Mondo ATA”, questa settimana parliamo di: Il DSGA e il funzionario senza incarico: un’attenta analisi sulle ambiguità tra mansioni, requisiti e stipendio. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.

“Mondo ATA”, questa settimana parliamo di: che fine hanno fatto l’operatore scolastico e il nuovo funzionario? Te lo diciamo noi e ti ricapitoliamo ciò che è successo in settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.

Contenuti e approfondimenti su Mondo ATA questa settimana parliamo di...

Discussioni sull' argomento Mondo ATA, questa settimana parliamo di DSGA e il funzionario senza incarico: un'attenta analisi sulle ambiguità tra mansioni, requisiti e stipendio. Iscriviti gratuitamente; Doppio rinnovo per la scuola: coinvolti docenti, Ata e presidi; Posizioni economiche ATA 2026: chiuso il monitoraggio sugli assenti, si attende la data delle prove suppletive; Scuola, la fuga di 177 insegnanti e 50 collaboratori, tecnici e amministrativi.

Mondo ATA, questa settimana parliamo di: Il DSGA e il funzionario senza incarico: un’attenta analisi sulle ambiguità tra mansioni, requisiti e stipendio. Iscriviti ...Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapev ... orizzontescuola.it

Le comiche anche oggi: la Biennale “isolata dal mondo libero” L’arte e gli artisti non si censurano mai, ha ragione Buttafuoco. Semmai, escludere le nazionali sportive dai campionati, a cominciare dal calcio: perché sono squadre nazionali, appunto. x.com

Da che mondo è mondo meno la montagna si tocca e meglio è. "Lasciamola in pace con i suoi silenzi e le sue solitudini" è stato ribadito negli ultimi lustri da Botta a Messner a Niedermeyer: siano i suoi paesaggi assoluti che quelli già ormai modellati dall'uom - facebook.com facebook