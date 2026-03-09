Mondo ATA questa settimana parliamo di | Il DSGA e il funzionario senza incarico | un’attenta analisi sulle ambiguità tra mansioni requisiti e stipendio Iscriviti gratuitamente

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Mondo ATA”, questa settimana parliamo di: che fine hanno fatto l’operatore scolastico e il nuovo funzionario? Te lo diciamo noi e ti ricapitoliamo ciò che è successo in settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.

Temi più discussi: Doppio rinnovo per la scuola: coinvolti docenti, Ata e presidi; Rinnovo contratto scuola, la Gilda degli Insegnanti prepara il tavolo dell’11 marzo: contratto separato dal pubblico impiego e riforma della governance al centro della piattaforma; Posizioni economiche ATA 2026: pubblicazione e ricorsi sulle graduatorie provvisorie dopo le prove finali; Grande successo alla Salvemini per la Settimana della Cultura 2026. Tutti i nomi e le foto.

