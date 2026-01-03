Angelo Moratti nipote di Massimo | Ricomprare l’Inter? Sì lo farei

Angelo Moratti, nipote di Massimo Moratti, ha dichiarato di essere disposto a ricomprare l’Inter. La famiglia Moratti rappresenta una parte importante della storia del club nerazzurro, simbolo di continuità e identità per i tifosi. La loro presenza ha contribuito a plasmare il passato e il presente dell’Inter, mantenendo vivo il legame tra la squadra e la propria comunità.

Angelo Moratti. Ci sono nomi che, più di altri, evocano memoria, identità e appartenenza. Per il popolo nerazzurro, quello dei Moratti è molto più di un semplice cognome: è un simbolo che attraversa le generazioni e che continua a far battere il cuore dei tifosi dell'Inter. A dodici anni dal passaggio di proprietà che portò il club nelle mani di Erick Thohir, l'idea di un ritorno della famiglia Moratti resta un sogno mai davvero sopito. Il sogno di Angelo Moratti. A riaccendere l'immaginazione collettiva sono state le parole di Angelo Moratti, figlio di Gian Marco e nipote di Massimo Moratti, intervenuto come ospite nel podcast Outsider Insight, all'interno della puntata "Inter Milan in my heart".

