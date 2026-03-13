Nel nuovo documentario di venti minuti intitolato 'Mike Maignan: Beyond The Magic', il portiere del Milan si presenta senza mezzi termini, dichiarando che il ruolo di capitano e leader si nasce e non si diventa. La pellicola si concentra sulla sua figura e sulla sua carriera, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza e sulla sua personalità.

Mike Maignan è il protagonista di 'Mike Maignan: Beyond The Magic' venti minuti di documentario per il portiere del Milan. Mike Maignan è il protagonista di 'Mike Maignan: Beyond The Magic' venti minuti di documentario per il portiere del Milan. Ecco l'estratto video sul ruolo di capitano e di leader di una squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Maignan: “Capitano e leader? Ci nasci, non ci diventi”

Articoli correlati

Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors: Maignan ci siamo | LIVECalciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan,...

Leggi anche: Milan-Maignan, ci siamo: rinnovo a un passo, dopo la Roma l'incontro decisivo

Altri aggiornamenti su Milan Maignan Capitano e leader Ci...

Temi più discussi: AC Milan-Inter 1-0: la stoccata di Estupinan decide il Derby della Madonnina; Classifica clean sheet Serie A 2025/2026: il derby rilancia Maignan; Milan, Maignan: Ecco perché sarò milanista a vita. Allegri è un top; G. Galli elogia Maignan: Uno dei più forti del mondo. Non lo stiamo scoprendo adesso.

Maignan e la fascia da capitano: E' una responsabilità, ma per me è anche un orgoglioOggi è in programma l'uscita di Beyond theMagic, un documentario che, attraverso immagini e parole esclusive dietro le quinta, racconta un po' di più di ... milannews.it

Maignan giura fedeltà al Milan: Sarò milanista a vita, Allegri è un top. Grande voglia di rivincita, la fascia da capitano responsabilità e orgoglioMike Maignan, dentro e fuori dal rettangolo verde di gioco. Uno sguardo inedito sul portiere francese dentro e fuori dal campo Il portiere e capitano del Diavolo si è raccontano nel nuovo ... goal.com

AC Milan. . : Faith, Discipline. Hard work, Patience & Humility: Inside the mindset of our captain © - facebook.com facebook

L'ultima vittoria in casa Milan #LazioMilan #AvantiLazio x.com