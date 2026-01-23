Milan-Maignan ci siamo | rinnovo a un passo dopo la Roma l' incontro decisivo

Milan e Maignan sono vicino a definire il rinnovo del contratto, con un incontro che potrebbe segnare la conclusione delle trattative. L'offerta prevede un compenso di 5 milioni di euro più bonus, con un accordo fino al 2031 e senza clausole rescissorie. Dopo l'incontro con la Roma, le parti sembrano aver compiuto passi importanti verso la conferma del portiere francese nel club.

A piccoli passi verso la meta. Mike Maignan e il Milan si vogliono bene, hanno scordato qualche incomprensione del passato e adesso sono pronti ad andare avanti insieme. Cosa manca? La firma sul nuovo contratto, di cui le due parti stanno discutendo anche in questi giorni. Resta giusto qualche dettaglio, ma adesso sia il club che il giocatore (e soprattutto gli agenti) remano tutti verso la stessa direzione, che porta al tanto sospirato rinnovo. Anche il nodo delle commissioni al procuratore - l’ultimo ostacolo emerso nelle scorse settimane - pare ora fare meno paura, tanto che già nei prossimi giorni, dopo la trasferta di Roma, è previsto un incontro decisivo con Jonathan Kebe, già visto a Milano dopo la vittoria di Como: la sensazione è che stavolta il meeting possa concludersi con la fumata bianca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

