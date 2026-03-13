Meta accelera | 4 nuovi chip AI entro il 2027

Meta ha annunciato di voler sviluppare quattro nuovi modelli di chip dedicati all'intelligenza artificiale entro la fine del 2027. La società ha deciso di accelerare la propria strategia nel settore dei processori, puntando a portare avanti questo progetto in modo più rapido rispetto al passato. La produzione di questi chip rappresenta una priorità per l'azienda nel prossimo futuro.

Meta ha deciso di accelerare drasticamente la propria strategia sui processori dedicati all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo preciso di produrre quattro nuovi modelli MTIA entro la fine del 2027. Questa mossa mira a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come NVIDIA, sfruttando un’architettura modulare che permette di riciclare componenti hardware in base alle esigenze specifiche dei carichi di lavoro. Il primo tassello, denominato MTIA 300, è già in fase produttiva attiva per gestire algoritmi di ranking e raccomandazione, mentre i successivi chip — identificati come MTIA 400, 450 e 500 — saranno pronti a supportare le operazioni di inferenza per l’AI generativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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