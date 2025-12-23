Mercato Inter occhi sulla difesa | ecco il primo obiettivo per la retroguardia

Il mercato dell'Inter si concentra sulla fase difensiva, con l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato. La società nerazzurra ha individuato un primo obiettivo per migliorare la solidità della linea difensiva, valutando le opzioni più adatte alle esigenze della squadra. Questa mossa mira a rafforzare la compattezza della squadra e a migliorare le performance complessive nel corso della stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, occhi puntati sulla difesa: ecco qual è il primo obiettivo della società nerazzurra per rafforzare il reparto arretrato. L’Inter pianifica il futuro e punta a ringiovanire il pacchetto arretrato. Con Denzel Dumfries, il potente laterale olandese ormai prossimo all’addio estivo, i nerazzurri non cercano solo un sostituto sulla fascia, ma anche un elemento capace di garantire qualità palla al piede nel cuore della difesa. Secondo Il Giorno, l’obiettivo principale sarebbe Mario Gila, il centrale spagnolo della Lazio cresciuto nel Real Madrid e apprezzato per la sua rapidità nei recuperi. 🔗 Leggi su Internews24.com

