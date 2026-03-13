Meloni | stop correnti decantazione politica per

La campagna per il referendum sulla giustizia si sta intensificando, con il fronte del No che invita gli elettori a votare contro l’attuale governo. Le iniziative si susseguono mentre si avvicinano le date utili per esprimersi, e il dibattito si concentra sulle posizioni contrapposte tra sostenitori e oppositori. La situazione rimane molto tesa, e le campagne di comunicazione sono in pieno svolgimento.

La campagna per il referendum sulla giustizia è entrata nella fase decisiva, con il fronte del No che punta tutto sul voto contro l'esecutivo. Giorgia Meloni ha illustrato a Milano i cardini della riforma, sottolineando l'obiettivo di liberare i magistrati dalle correnti e dal controllo. La premier ha anticipato un periodo di decantazione per i membri laici del Consiglio superiore della magistratura, creando distanza tra carriere politiche e ruoli giuridici. Si tratta di una trasformazione virtuosa del sistema giudiziario che mira a eliminare una cultura giuridica corrotta dall'ideologia. L'approccio si basa su principi sani: chi è in gamba fa carriera, chi è indipendente non è escluso e chi sbaglia paga.