CSM | l’appartenenza associativa non significa militanza politica Le correnti non sono i partiti

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha chiarito che essere membri di un’associazione non equivale a sostenere un partito politico. Questa affermazione arriva in risposta alle polemiche sulle cosiddette “toghe rosse”, che spesso vengono associate a certe correnti dell’ANM. Attualmente, secondo i dati ufficiali, ci sono 2.060 iscritti alle varie correnti, ma la maggior parte di loro non si identifica con un’attività politica. È un dato che mette in discussione le accuse di militanza politica all’interno della magistratura.

Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura.

L’avvocato Giulio Marchesi si schiera apertamente a favore della riforma della giustizia e annuncia che al referendum voterà sì.

