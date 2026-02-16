CSM | l’appartenenza associativa non significa militanza politica Le correnti non sono i partiti
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha chiarito che essere membri di un’associazione non equivale a sostenere un partito politico. Questa affermazione arriva in risposta alle polemiche sulle cosiddette “toghe rosse”, che spesso vengono associate a certe correnti dell’ANM. Attualmente, secondo i dati ufficiali, ci sono 2.060 iscritti alle varie correnti, ma la maggior parte di loro non si identifica con un’attività politica. È un dato che mette in discussione le accuse di militanza politica all’interno della magistratura.
Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana CSM: l’appartenenza associativa non significa militanza politica. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
“Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm)
Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura.
Referendum giustizia, l’avvocato Marchesi: “Voto sì, le correnti non possono dominare il Csm”
L’avvocato Giulio Marchesi si schiera apertamente a favore della riforma della giustizia e annuncia che al referendum voterà sì.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Correnti al potere, così una minoranza decide le carriere; Referendum Costituzionale sulla Giustizia: cos’è e come votare dalla Germania.
SEGUI IL NUOVO CANALE WHATSAPP DEL CSIRE! Rimani aggiornato in tempo reale su: tutte le news su Campionati, Tornei ed Eventi sportivi gestiti dal Comitato; tutti i nuovi corsi di formazione tecnica e associativa in partenza organizzati dal Comitat facebook