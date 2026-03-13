Medio Oriente appello Patriarca armeno-cattolico | Tornare al dialogo e rispetto reciproco

Da tv2000.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Patriarca della Chiesa armeno-cattolica con sede a Beirut ha lanciato un appello per la pace in Medio Oriente, invitando a tornare al dialogo e al rispetto reciproco tra le parti. La regione è stata recentemente teatro di pesanti bombardamenti da parte di Israele, che hanno coinvolto anche il Libano. L’appello si rivolge a tutte le parti interessate, chiedendo di favorire soluzioni pacifiche e di evitare escalation di conflitti.

Appello per la pace in Medio Oriente anche da Rafhael Bedros Minassian, Patriarca della Chiesa armeno-cattolica, con sede a Beirut, in Libano, pesantemente bombardato da Israele. “Dobbiamo tornare al dialogo, alla fratellanza, al rispetto reciproco fra gli uomini – afferma il Patriarca al Tg2000 – E questo non è difficile basta la buona volontà”. Servizio di Antonio Soviero RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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