Un medico aveva raccomandato di interrompere la gravidanza, ma la famiglia decise diversamente. Ora, il bambino con sindrome di Down, nato da quella scelta, è diventato il chierichetto che partecipa alle celebrazioni religiose e porta un messaggio di speranza alla comunità. La sua presenza rappresenta una presenza viva e concreta nel contesto della parrocchia.

Un consiglio che avrebbe cambiato tutto e la scelta coraggiosa di una famiglia: oggi questo bambino con sindrome di Down serve all’altare e insegna la gioia a un’intera parrocchia. Una storia che sfida la cultura dello scarto. Un “consiglio” che una mamma si sente ricevere e dire da parte dei medici che l’hanno in cura, ma la sua forza, il suo coraggio e la sua volontà vanno ben oltre ciò che questi le avevano detto. Un NO secco alla morte di suo figlio che, oggi, è una piccola fonte di ispirazione per tanti altri ragazzini come lui, a partire dalla sua parrocchia. Conosciamo bene la sua storia. Una vicenda che, purtroppo, abbiamo sentito... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Medico consiglia l’aborto: oggi quel bimbo è il chierichetto che ispira la parrocchia

