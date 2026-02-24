Amedeo Minghi contro Conti per non essere stato invitato a Sanremo polemica sul mancato premio alla carriera

Amedeo Minghi si scontra con Carlo Conti per non aver ricevuto il premio alla carriera a Sanremo. La sua delusione si è manifestata sui social e durante una conferenza stampa, dove ha espresso il suo disappunto. Minghi ha sottolineato di aver portato molte canzoni di successo nel corso degli anni, ma di non aver ricevuto il riconoscimento. La discussione continua a far parlare di sé tra i fan e gli addetti ai lavori.

Amedeo Minghi si sfoga sui social per la mancata assegnazione del premio alla carriera a Sanremo 2026, accusando indirettamente Carlo Conti di non apprezzare la sua musica. Il conduttore del Festival ha risposto in conferenza che Minghi non ha presentato alcun brano, mentre l'artista ha replicato che si sarebbe aspettato un riconoscimento dopo decenni di lavoro. Amedeo Minghi, polemica contro Carlo Conti Il post sul premio alla carriera mancato La risposta di Carlo Conti da Sanremo La polemica di Al Bano Amedeo Minghi, polemica contro Carlo Conti Come spesso accade nei momenti antecedenti il Festival di Sanremo, anche l'edizione 2026 si è tinta di tensioni tra artisti storici e l'organizzazione della kermesse.