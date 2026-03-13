Marine Serre Tuta Catsuit ‘moon Printed’ | Guida completa

Marine Serre ha presentato la sua nuova tuta catsuit ‘moon printed’, un capo che combina stile e funzionalità. La tuta, realizzata con dettagli distintivi e un design riconoscibile, fa parte della collezione attuale del marchio. In questo articolo viene fornita una guida completa sul prodotto, con informazioni sui materiali, le caratteristiche e le varianti disponibili. Sono presenti anche link di affiliazione che consentono di acquistare il capo.

L'estetica 'Moon Printed': un tributo al riciclo e al design. La tuta catsuit di Marine Serre, nella versione 'Moon Printed', rappresenta un caso di studio affascinante dove il pattern diventa l'elemento strutturale dell'indumento. La stampa a motivi circolari, che evocano lune o occhi, non è semplicemente decorativa ma definisce l'identità visiva del capo, trasformando la superficie tessile in una mappa cosmica. Marine Serre Tuta catsuit 'Moon Printed' Il contrasto tra lo sfondo scuro e i motivi chiari crea un effetto ottico che esalta le curve del corpo grazie all'aderenza del tessuto stretch.