Marine Serre Body ‘all Over Moon’ | La nostra opinione

Marine Serre ha presentato il suo nuovo body chiamato ‘all Over Moon’, un capo che si distingue per il design ricercato e i dettagli studiati. L’azienda ha incluso questa creazione nella sua collezione, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Il prodotto è disponibile tramite i canali di vendita ufficiali e online. La nota di trasparenza specifica che l’articolo contiene link di affiliazione con possibili commissioni.

Il body 'All over moon' di Marine Serre si configura come un oggetto di studio per chi analizza l'evoluzione dello streetwear di lusso, dove la tecnica costruttiva si fonde indissolubilmente con la decorazione. Non ci troviamo di fronte a un semplice capo stampato su un unico pezzo di stoffa, ma a una realizzazione che imita fedelmente l'estetica del patchwork: pezzi di tessuto cuciti insieme creano quella texture irregolare e stratificata che è firma inconfondibile del brand.