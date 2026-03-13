Marine Serre T-shirt Moon | Stampa tessuto e come abbinarla

Una nuova maglietta firmata Marine Serre, chiamata Moon, è ora disponibile. La stampa e il tessuto sono dettagli evidenziati dal marchio, che suggerisce anche come abbinarla al meglio. L’articolo include un avviso di trasparenza riguardante link di affiliazione, con possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite quei link.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La grafica ‘Moon’: tra astrazione e identità del brand. La T-shirt Marine Serre si distingue immediatamente per la sua grafica “Moon Printed”, una stampa all over composta da lune crescenti nere su un fondo beige chiaro. Questa scelta estetica non è casuale, ma rappresenta il cuore dell’identità visiva del brand, trasformando un capo di base in un vero manifesto dello streetwear contemporaneo. Marine Serre T-shirt 'Moon Printed Jersey' L’utilizzo di una stampa ripetuta crea un effetto visivo ipnotico che copre l’intero tessuto jersey stretch. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marine Serre T-shirt Moon: Stampa, tessuto e come abbinarla Articoli correlati Leggi anche: Marine Serre Body ‘all Over Moon’: La nostra opinione Leggi anche: Marine Serre Abito ‘moon Logo’: La verità