A Verona, durante la fiera LetExpo, è stato sottolineato che la tecnologia impiegata nel supporto ai soccorsi si dimostra costantemente affidabile. Mannino, rappresentante di VdF, ha dichiarato che gli strumenti utilizzati sono sempre all'altezza delle esigenze operative. La manifestazione si svolge in un padiglione di 500 metri quadrati dedicato alle innovazioni nel settore.

Verona, 13 mar. - (Adnkronos) - “La nostra presenza a LetExpo, che prevede un padiglione di 500 metri quadrati, è molto importante perché ci permette di mostrare quanto la tecnologia, a cui noi dobbiamo aderire, sia fondamentale per assicurare un servizio di soccorso sempre all'altezza, sia dei tempi che delle criticità che emergono”. Lo ha detto Eros Mannino, Comandante Generale, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, all'edizione 2026 di LetExpo, la kermesse di Alis - Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, in svolgimento a Verona fino al 13 marzo, ormai punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mannino (VdF): "Tecnologia che supporta il soccorso è sempre all'altezza"

