Domani alle 17, nell’auditorium ’Carlo Cavalieri’ dell’Istituto musicale comunale ’Palmiero Giannetti’ di Grosseto, si terrà un concerto con le esibizioni di Makarovic e Benedettelli. L’evento fa parte della stagione musicale organizzata dalla Fondazione Grosseto Cultura e vedrà la partecipazione di due artisti che si esibiranno in un appuntamento programmato per il pomeriggio.

Domani alle 17, nell’auditorium ’Carlo Cavalieri’ dell’Istituto musicale comunale ’Palmiero Giannetti’ di Grosseto, è in programma un nuovo appuntamento della stagione musicale promossa da Fondazione Grosseto Cultura. Protagonisti della serata saranno Michele Makarovic alla tromba e Alessandro Benedettelli alla chitarra (nella foto), interpreti di un programma che attraversa alcune delle più significative pagine della musica del Novecento tra tradizione popolare, tango e sonorità sudamericane. Il concerto è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura e per l’occasione sarà possibile sottoscrivere la card associativa al costo di 5 euro prima dell’inizio dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Makarovic e Benedettelli in concerto

Articoli correlati

Eventi week-end: Concerto gospel “The Time is Now” a Garbagnate e “Concerto di Natale” a SenagoQuesto week-end, dal 19 al 21 dicembre 2025, ormai in prossimità del Natale, sono davvero tante le iniziative.

Dal Triplo concerto di Beethoven allo Stabat Mater di Poulenc: il concerto al Teatro MassimoLa stagione sinfonica del Teatro Massimo prosegue domenica 8 febbraio alle ore 20:30 con un appuntamento affidato al Maestro Frédéric Chaslin che...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Makarovic e Benedettelli in concerto

Discussioni sull' argomento Makarovic e Benedettelli in concerto; Da Piazzolla a Jobin: musica e ritmi sudamericani in concerto a Grosseto.

Tornano i concerti di Fondazione Grosseto Cultura: sul palco Makarovic e BenedettelliAlessandro Benedettelli e Michele Makarovic protagonisti dei concerti di Fondazione Grosseto Cultura a Grosseto. grossetonotizie.com

La musica sudamericana arriva al Parco della Maremma con il duo Makarovic-BenedettelliDomenica 31 agosto lo spettacolo Vento di bossa, mentre la domenica successiva, 7 settembre La concertante dell’Orchestra Città di Grosseto per chiudere la rassegna Parco aperto Grosseto: Due ... maremmanews.it