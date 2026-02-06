Lucia Marino fuori da Uomini e Donne | motivo e segnalazione

Lucia Marino non è più nel cast di Uomini e Donne. La sua assenza sta facendo discutere i fan del trono over, che si chiedono cosa sia successo. La decisione ha sorpreso molti, e al momento non ci sono ancora dettagli ufficiali sul motivo che l’ha portata a lasciare il programma.

Lucia Marino non farebbe più parte di Uomini e Donne e la sua assenza sta facendo discutere il pubblico del trono over. La dama, arrivata in questa stagione e vista spesso in studio nelle settimane scorse, non risulterebbe più presente nelle registrazioni più recenti. Un dettaglio che ha immediatamente acceso la curiosità dei telespettatori, soprattutto perché in televisione potrebbero ancora comparire scene registrate tempo fa. Intanto, oltre al possibile “stop” legato al programma, emerge anche una segnalazione che aggiunge un ulteriore elemento alla vicenda. La biografia di Federico Mastrostefano: età, titoli e vera professione Uomini e Donne: l’assenza di Lucia Marino. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

«Non posso essere io a decidere cosa sia giusto per Lucia o per Federico. È stata una scelta che ha fatto e da quel momento ognuno per la propria strada, io l’ho accettata senza rancore per me va bene, significa che doveva andare così». Mauro Maffezzoli, c facebook