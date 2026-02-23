Madonna di Pennabilli 23 febbraio | il miracolo che salvò la città dalle tenebre

Il popolo di Pennabilli attribuisce a una forte devozione alla Madonna il salvataggio della città da un pericolo imminente. La fede dei cittadini ha portato a un gesto di preghiera collettiva che, secondo la tradizione, ha contrastato un evento distruttivo. La comunità si è riunita in chiesa, sperando in un intervento divino per proteggere le case e le persone. La vicenda rimane un esempio di come la fede possa influenzare la vita quotidiana.

Dalla minaccia di distruzione alla luce della protezione mariana: ecco come la devozione del popolo alla Madonna di Pennabilli ha trasformato un momento di buio in un miracolo. Nel 1517 la cittadina di Pennabilli (Rimini) venne investita dalla guerra che vedeva contrapposte le forze del ducato di Urbino a quelle della Firenze medicea. Sulle mura si combatteva strenuamente. Malgrado il valore dimostrato dai difensori della città, per Pennabilli a un certo momento sembrò esserci poco da fare. La sua sorte appariva ormai segnata. Gli inabili alle armi corsero a trovare rifugio in chiesa, ai piedi della Madonna, mentre suonavano le campane a stormo.