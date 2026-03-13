Molti genitori si preoccupano di come i figli affrontano l’uso dello smartphone e cercano modi per accompagnarli in modo sicuro. È importante insegnare ai bambini come comportarsi online, così come si fa per attraversare la strada, per garantire che siano protetti mentre navigano nel mondo digitale. L’obiettivo è aiutarli a sviluppare una consapevolezza che li renda responsabili delle proprie azioni.

Come insegni a tuo figlio ad attraversare la strada, accompagnalo anche nel suo ingresso nel mondo virtuale. Non lasciarlo solo con il suo smartphone. ’Ma tu lo sai?’ è il progetto benefit di Terrecablate, nato per essere una guida per i genitori di adolescenti e bambini alle prime esperienze con internet e i social. Il primo incontro si è svolto presso la scuola Peruzzi e ha coinvolto le famiglie dell’istituto Cecco Angiolieri, che hanno assistito alla lezione della psicoterapeuta Elena Lorenzini e dell’avvocato Elisa Ferri. L’obiettivo non è demonizzare internet o i social network, ma trasformarli in uno spazio in cui i ragazzi possano muoversi con consapevolezza, guidati dalla presenza attenta degli adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Ma tu lo sai?’, per non lasciare soli i nostri figli davanti allo smartphone

