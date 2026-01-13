Buoni propositi già falliti? Non è colpa tua ma del ritmo delle stagioni e lo conferma anche Kate Middleton | ecco perché

A metà gennaio, molti si rendono conto che i buoni propositi fatti all'inizio dell’anno sono ancora lontani dall’essere realizzati. Questo è normale e spesso influenzato dal ritmo delle stagioni e dai nostri ritmi quotidiani. In questa fase, è importante riflettere con calma sui piccoli passi possibili, senza pressione, per mantenere la motivazione e ritrovare l’equilibrio nel percorso di cambiamento.

Siamo quasi a metà gennaio: come sta andando con i buoni propositi? Ci stiamo allenando tre volte a settimana? Abbiamo anticipato la sveglia di un’ora? Abbiamo smesso di scorrere i social nel letto? Abbiamo sostituito Netflix con un libro, e il croissant con il pudding d’avena? La risposta, probabilmente, è no. Ma c’è un motivo, e non ha niente a che fare con la pigrizia, la mancanza di disciplina o di una vision board, ossessione social per “visualizzare i propri obiettivi”. La risposta, molto più probabilmente, è nel ritmo delle stagioni. Gennaio è il mese dei nuovi inizi solo sul calendario, perché in realtà siamo nel bel mezzo dell’inverno, la stagione del riposo e del letargo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Buoni propositi già falliti? Non è colpa tua, ma del ritmo delle stagioni (e lo conferma anche Kate Middleton): ecco perché Leggi anche: Solo il 10% riesce: ecco perché i tuoi buoni propositi falliscono entro febbraio Leggi anche: L’alchimia del cambiamento: perché i buoni propositi falliscono? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fresh Start Effect: I buoni propositi si spengono già ai primi di gennaio - Analisi delle cause psicologiche e dei benefici derivanti dall'abbandono di obiettivi irrealistici. veb.it

