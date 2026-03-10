Mixik Maglioncino ‘Ray’ | Cashmere frange e vestibilità

Il maglioncino Mixik ‘Ray’ in cashmere combina frange e una vestibilità comoda. È stato presentato come un capo versatile adatto alle stagioni più fredde. L’articolo include link di affiliazione e potrebbe generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti.

L'analisi tecnica di questo capo inizia con la scelta del materiale: il cashmere. Sebbene i dati specifici sul peso della fibra o sull'origine geografica non siano forniti per questo modello, la natura intrinseca di questa materia prima garantisce proprietà termiche superiori rispetto alla lana merinos standard. Il tessuto, visibile attraverso una trama lavorata a maglia definita, promette una traspirabilità che bilancia calore e comfort, essenziale per un capo destinato a essere indossato in stagioni intermedie o fredde.

