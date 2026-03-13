LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | primo passaggio su Santuario Beato Sante gruppo a 2? dalla fuga

Oggi si tiene la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 e la corsa è in corso con aggiornamenti in diretta. Il primo passaggio sul Santuario Beato Sante è stato completato e il gruppo si trova a circa 2 minuti dalla fuga, che sta cercando di prendere il largo. La classifica generale e la diretta della Parigi-Nizza sono disponibili online dalle ore 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 15.01 Rimangono in due davanti, Haig, Zimmermann e Verstrynge inseguono a 10?. 15.00 Attacco di Valgren nel gruppo di testa, subito sulle sue ruote Alaphilippe. 15.00 Anche il gruppo ha iniziato l'ascesa, l'UAE ha ripreso il comando delle operazioni. 14.59 Aumenta l'andatura davanti Julian Alaphilippe, che è ancora virtuale leader della classifica generale. 14.58 Dopo il grande lavoro per il compagno Verstrynge si stacca dal gruppo fuggitivi Edward Planckaert. 14.57 La salita è divisa in tre parti, con la prima e l'ultima molto dure, mentre il tratto centrale più pedalabile.