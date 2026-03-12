LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attacca Del Toro ma Van der Poel risponde

Oggi si disputa la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con i ciclisti ancora in corsa verso il traguardo. Del Toro ha attaccato nei minuti scorsi, ma Van der Poel ha risposto immediatamente, mantenendo il gruppo compatto. A circa cinque chilometri dalla fine, Vendrame e Christen sono riusciti a rientrare sul gruppo di testa. La corsa è ancora aperta e riservata a molte sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:11 Cinque chilometri alla conclusione della tappa. 15:09 Andrea Vendrame e Jan Christen si riportano sul gruppo di testa. 15:08 Al comando ci sono: Mathieu van der Poel, Ben Healy, Giulio Ciccone, Filippo Ganna, Giulio Pellizzari, Alessandro Pinarello, Primoz Roglic, Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Isaac Del Toro, Clement Champoussin e Tobias Johannessen. 15:06 C’è anche Filippo Ganna nel gruppo di testa. 15:04 Del Toro tenta l’allungo, Van der Poel è pronto a rispondere. 15:03 In difficoltà Magnus Sheffield e Richard Carapaz. 15:02 In testa alla corsa c’è un drappello di una ventina di corridori. 15:01 Jorgenson detta l’andatura in testa al gruppo e crea selezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

