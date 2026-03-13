Il Consiglio Supremo di Difesa si è riunito questa mattina al Quirinale, dove è stata presa la decisione di mantenere l’Italia fuori dal conflitto. La riunione, a cui hanno partecipato rappresentanti delle forze armate e del governo, ha avuto come obiettivo principale la tutela della Costituzione e la neutralità del paese. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata oltre alle comunicazioni interne.

Il Consiglio Supremo di Difesa si è riunito questa mattina al Palazzo del Quirinale, sotto la presidenza di Sergio Mattarella, e ha messo nero su bianco quello che molti italiani si stavano chiedendo nelle ultime settimane: l’Italia non prenderà parte al conflitto scatenato dall’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La seduta, durata circa due ore e mezza, ha prodotto un comunicato ufficiale che richiama esplicitamente l’ articolo 11 della Costituzione, “L’Italia ripudia la guerra”, come bussola irrinunciabile della politica estera nazionale. La riunione era attesa da giorni. Mattarella aveva convocato il Consiglio lunedì 9 marzo, indicando nell’ordine del giorno la guerra in Iran e in Medio Oriente come tema esclusivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’Italia non entra in guerra: il Quirinale blinda la Costituzione e dice no al conflitto

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