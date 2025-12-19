La Cisgiordania luogo di violenze e resistenza | il racconto dell' assessora Giorgia Macrelli

La Cisgiordania, terra di conflitti e speranze, raccontata attraverso le parole di Giorgia Macrelli. Un appuntamento imperdibile domenica 21 dicembre alle 17 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, per scoprire storie di resistenza e sofferenza, e riflettere sulle sfide di questa regione cruciale. Un momento di approfondimento e confronto dedicato a un tema di grande attualità e impatto.

Il nostro natale di resistenza in Cisgiordania - Neanche nei territori palestinesi occupati dall’esercito israeliano dove la vita quotidiana è sempre più difficile, tra minacce dei coloni e ... famigliacristiana.it

Guardiani Notturni in Cisgiordania: Difendere il Villaggio dalla Violenza - Mufaqara, un gruppo di giovani si impegna attivamente per garantire la sicurezza del villaggio, proteggendolo da minacce e attacchi esterni. notizie.it

"Dallo stesso luogo in cui hanno bruciato il fuoco, accendiamo la candela della giustizia, dalla terra in cui è nato Gesù". Nel villaggio cristiano di Taybeh, nella Cisgiordania occupata, i cristiani palestinesi hanno acceso candele per la pace nella chiesa di San - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.