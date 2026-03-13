limbiate video messaggio di ezio greggio per il torneo in memoria di luca attanasio

Ezio Greggio ha inviato un video messaggio rivolto ai cittadini di Limbiate in occasione del torneo dedicato a Luca Attanasio. Nel filmato, l’attore e conduttore televisivo si rivolge direttamente al pubblico, partecipando così alla manifestazione che si svolge nella città. Il messaggio è stato condiviso per ricordare la figura di Attanasio e sostenere l’evento locale.

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