Cipro Kuwait e Libano | ecco le ipotesi sul dispiegamento dei militari italiani

Cipro, Kuwait e Libano sono i paesi coinvolti nelle ipotesi di dispiegamento dei militari italiani. Di fronte a una situazione in continua evoluzione, le autorità italiane valutano diverse opzioni per il posizionamento delle forze. Le decisioni definitive devono ancora essere prese, ma si attendono sviluppi nelle prossime ore. La presenza delle truppe italiane in queste aree è oggetto di discussione tra i vertici militari e politici.

L’escalation in Medio Oriente spinge l’Italia a rimettere mano al dispiegamento dei suoi militari nelle aree più o meno direttamente interessate dalla crisi. Di fronte a una situazione in evoluzione, la strategia registra con il passare delle ore nuovi tasselli. I capitoli su cui si va concentrando l’attenzione sono allo stato attuale tre: Cipro, Kuwait e Libano. Un equipaggio di oltre 160 uomini della Marina militare italiana è pronto a dirigersi verso Cipro a bordo della fregata missilistica Federico Martinengo, per difendere l’isola dagli attacchi provenienti da Iran o Libano: potranno avvistare con i radar eventuali droni o razzi fino a circa duecento chilometri di distanza mentre a neutralizzare le minacce potrebbero essere i missili Aster, attivi nel raggio di cento chilometri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Guerra in Iran: Macron con Meloni e Mitsotakis per aiuti militari a Cipro. Petroliera colpita nel Kuwait. Riunione del consiglio atlanticoPARIGI – In uno spirito di solidarietà europea, il Presidente della Repubblica (Emmanuel Macron, ndr) ha preso l’iniziativa questa mattina di...

Iran lancia missili su Israele. Guerra si allarga tra Libano, Golfo e Cipro. Kuwait, caccia Usa abbattuti da fuoco amicoLa guerra tra Stati Uniti-Israele e Iran si allarga e si frammenta su più scacchieri: dal Kuwait a Cipro, dal Libano al Golfo. Nelle ultime ore si sono ... pupia.tv

L’Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti, nuovo attacco sul centro ...L'Iran contrattacca: esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base britannica a Cipro. Trump: Guerra durerà 4 settimane. In Libano più di 30 morti ... blitzquotidiano.it

È partita dal porto di Taranto ieri pomeriggio, 6 marzo, la fregata missilistica 'Federico Martinengo', la nave della Marina militare italiana diretta a Cipro per la difesa dell’isola. La fregata, con a bordo oltre 160 militari italiani, potrebbe raggiungere l’area entro u facebook

Meloni manda una nave da guerra a difendere Cipro dall’Iran e dice sì al coordinamento militare con leader Ue x.com