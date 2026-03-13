Le spie naziste che trovarono l’America

Durante il periodo della Seconda guerra mondiale, alcune spie naziste riuscirono a entrare negli Stati Uniti e a operare sotto copertura. Queste agenti si nascondevano tra la popolazione, svolgendo attività di intelligence e raccogliendo informazioni riservate. Le loro operazioni si svolgevano spesso in ambienti eleganti, dove si mescolavano tra civili e militari senza destare sospetti.

“ Combattevamo la nostra guerra in smoking e con bicchieri da cocktail in mano ”. Nel penultimo giorno di novembre del 1944, un piccolo battello pneumatico viene trascinato a forza sulla battigia a tratti coperta di neve, su una piccola lingua di sabbia scura a poca distanza da Bar Harbor, una cittadina sulla costa frastagliata del Maine. Con il favore dell’oscurità, due uomini bagnati e tremanti iniziano la loro avventura di spie oltreoceano. I loro nomi sono Erich Gimpel e William Colepaugh, indossano abiti civili inadatti al rigido inverno del New England e accanto a loro ci sono due ufficiali della Kriegsmarine, “ probabilmente i primi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le spie naziste che trovarono l’America Articoli correlati Leggi anche: Le spie naziste che trovarono l’America Nel 1944 due agenti segreti del Terzo Reich tentarono l’ultima infiltrazione nazista negli Stati Uniti. Dovevano spiare il progetto atomico americano, ma la loro missione finì in una champagne La gonna che lampeggia, il sidro sbagliato, la forca o il doppio gioco: il disastro delle spie naziste in InghilterraL’alto comando di Berlino aveva iniziato a pianificare una possibile invasione dell’Inghilterra – con il nome in codice di Operazione Leone Marino –... Ep.3 - Nazisti in Sud America