La gonna che lampeggia il sidro sbagliato la forca o il doppio gioco | il disastro delle spie naziste in Inghilterra

Da it.insideover.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra giugno e settembre del 1940, diverse spie tedesche si infiltrarono nel Regno Unito. La maggior parte arrivò con l’obiettivo di raccogliere informazioni e sabotare gli sforzi britannici. Tra le operazioni più strane ci furono alcune che coinvolsero gonne lampeggianti, sidro sbagliato e doppi giochi. Le spie si muovevano tra azioni rischiose e trappole, cercando di ingannare il nemico. Il loro lavoro si rivelò spesso un disastro, con molte sorprese e colpi di scena. In quel periodo,

Tra giugno e settembre del 1940, molte spie tedesche furono spedite nel Regno Unito, l’unica potenza europea a non essere caduta sotto il giogo del Terzo Reich, reduce dalla disfatta di Dunkerque e prossimo obiettivo del Führer. L’alto comando di Berlino aveva iniziato a pianificare una possibile invasione dell’Inghilterra – con il nome in codice di Operazione Leone Marino – e le spie dell’Abwehr, il servizio d’intelligence tedesco, avevano ricevuto l’ordine di raccogliere quante più informazioni possibile sullo stato delle forze inglesi, oltre a compiere, ovunque potessero, azioni di sabotaggio ai danni di installazioni militari, difese costiere, linee di collegamento e altri obiettivi chiave. 🔗 Leggi su It.insideover.com

la gonna che lampeggia il sidro sbagliato la forca o il doppio gioco il disastro delle spie naziste in inghilterra

© It.insideover.com - La gonna che lampeggia, il sidro sbagliato, la forca o il doppio gioco: il disastro delle spie naziste in Inghilterra

Approfondimenti su Spie Inghilterra

Il disastro degli esami filtro a Medicina dimostra che questo metodo è sbagliato

“Kate è furibonda, è convinta che il principe Andrea abbia messo delle spie a palazzo per carpire i segreti. La sua rabbia va oltre, per lei questo è come uno schiaffo in faccia”: il retroscena

Kate si infuria per il principe Andrea.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.