Milan Fullkrug nemmeno convocato per Manchester City-West Ham | per i padroni di casa in rete Reijnders

Oggi si è disputata la partita tra Manchester City e West Ham, con Reijnders che ha segnato per i padroni di casa. Per quanto riguarda il West Ham, Fullkrug non è stato convocato per questa sfida.

Oggi si è giocata Manchester City-West Ham, in rete l'ex Milan Reijnders. A proposito di rossoneri, Fullkrug non è stato neanche convocato per la sfida degli 'Hummers'. Reijnders in gol contro il West Ham mentre Fullkrug non è stato convocato - Vittoria facile per il Manchester City di Guardiola contro il West Ham: Citizens padroni del match con un netto 3-

West Ham, oggi Fullkrug in tribuna per la partita contro il City - Il Milan accelera sul mercato invernale per rinforzare una rosa che ha bisogno di maggiore concretezza sotto porta e di qualche certezza in più dietro. milannews.it

Milan, tra Pellegrino e Zirkzee rispunta Fullkrug: ecco come può arrivare - Se Gimenez a gennaio dirà davvero addio per andare in Premier League – è corteggiato da Sunderland e West Ham –, il Milan dovrà tornare sul mercato per prendere ... msn.com

#Vocalelli avverte il #Milan: "Va bene #Fullkrug, ma per vincere serve altro" #SempreMilan #Calciomercato x.com

Top News Milan: mercato bollente. Fullkrug in arrivo. Thiago Silva torna La situazione - facebook.com facebook

