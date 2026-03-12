Pontedera ospita l’incontro della LND Toscana Femminile dedicato al mese della donna

Domani, venerdì 13 marzo, alle 17.30, presso il Cinema Agorà di Pontedera, si svolgerà un incontro organizzato dalla LND Toscana Femminile per celebrare il mese della donna. L’evento coinvolge rappresentanti e appassionati del calcio femminile e si inserisce nelle iniziative dedicate a questa ricorrenza. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza.

Domani, venerdì 13 marzo alle ore 17.30, presso il Cinema Agorà di Pontedera, si terrà l'incontro promosso dalla LND Toscana Femminile nell'ambito delle iniziative dedicate al mese della donna. L'appuntamento rientra nel consueto momento di confronto organizzato ogni anno nel mese di marzo con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e valorizzare il movimento del calcio femminile, che in Toscana sta vivendo una fase di significativa crescita a livello regionale. L'iniziativa è realizzata con la collaborazione dell'Associazione LuMe e con il patrocinio del Comune di Pontedera.

