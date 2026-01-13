Le notizie più importanti di oggi 13 gennaio 2026 a Latina e in provincia

Ecco un riepilogo delle notizie più importanti di oggi, 13 gennaio 2026, a Latina e in provincia. In questa giornata si sono verificati diversi eventi significativi che coinvolgono il territorio locale, offrendo uno sguardo aggiornato sulle vicende di oggi. Di seguito, i fatti principali che caratterizzano questa giornata nella zona di Latina e dintorni.

Le notizie di oggi a Latina e nell'intera provincia. Ecco un breve riepilogo della giornata di martedì 13 gennaio attraverso i fatti principali avvenuti sul territorio.- E' stata aperta un'inchiesta della procura sull'assegnazione dei chioschi sul lungomare di Sabaudia. Il pubblico ministero ha.

