Un'azienda della Brianza, specializzata nel settore delle assunzioni, ha annunciato l'apertura di nuove posizioni a Monza e in zona. Chi desidera candidarsi può farlo entro il 23 marzo, collegandosi al sito ufficiale di Poste Italiane. La procedura di candidatura è online e consente a laureati e laureandi di presentare la propria domanda.

Poste Italiane assume a Monza e in Brianza. È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. Le figure ricercate sono quelle dei consulenti finanziari, ma non solo. I candidati ricercati sono laureati o laureandi (sia triennale che magistrale) motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale. Il candidato ideale, laureato o laureando dovrà dimostrare interesse verso il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Nel processo di... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Opportunità di lavoro per laureati e laureandi: c’è ancora poco tempo per candidarsi sul sito di Poste ItalianeUn’opportunità di lavoro per chi vive nel Comasco e vuole intraprendere un percorso professionale nel settore finanziario.

Approfondimenti e contenuti su azienda brianzola

Temi più discussi: L'azienda brianzola che assume laureati e laureandi: come candidarsi; Porto Aviation, l’azienda italiana che vende aerei all’esercito Usa e vola in borsa; Alla Fael Luce di Agrate, il goniofotometro di ultima generazione; Peg ridimensiona San Donà. Attività spostate in Brianza.

L'azienda brianzola che assume laureati e laureandi: come candidarsiPoste Italiane assume a Monza e in Brianza. È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione Carriere dedicata a Posizioni Aperte in c ... monzatoday.it

Produzione Welfare e formazione: il Gruppo Beta investe sulle persone e sulle famiglieAccanto al welfare familiare, il Gruppo Beta mantiene forte il focus sulla formazione interna. L’Early Leadership Program, dedicato ai giovani talenti, ha già coinvolto 60 neoassunti, mentre il People ... diyandgarden.com

I più potenti indossano i capi firmati dall'azienda brianzola: da Barack Obama a Robert De Niro. La storia e i protagonisti - facebook.com facebook