Lavori fantasma con il Superbonus indagato imprenditore e sequestri per 180mila euro

Un imprenditore con una ditta individuale e una società nel settore edilizio è stato indagato per aver realizzato lavori fantasma utilizzando il Superbonus 100%. Sono stati sequestrati oltre 180mila euro, in seguito a un'indagine sulla presunta truffa legata a questo incentivo fiscale. Le autorità hanno accertato irregolarità nelle attività legate ai lavori e ai relativi finanziamenti pubblici.

Nel mirino della guardia di finanza il titolare di una ditta individuale e amministratore di una società del settore della costruzione di edifici Lavori fantasma, truffa sul Superbonus 100%: sequestri per oltre 180mila euro a un imprenditore, titolare di una ditta individuale e amministratore di una società operante nel settore della costruzione di edifici. A entrare in azione la guardia di finanza di Tarquinia che, coordinata dal comando provinciale di Viterbo, ha dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal gip del tribunale di Civitavecchia. Le indagini traggono origine da due controlli... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Scoperta frode sul Superbonus: confisca da un milione di euro. Raffica di lavori 'fantasma'I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno eseguito la confisca di crediti d’imposta per interventi edilizi... Contenuti e approfondimenti su Lavori fantasma Temi più discussi: Lavori fantasma con il Superbonus, indagato imprenditore e sequestri per 180mila euro; Viterbo, lavori fantasma con il Superbonus 110%: sequestri per oltre 180mila euro; Truffa sul Superbonus 110 con lavori fantasma: sequestri per 180mila euro; Superbonus 110%, truffa con lavori fantasma: sequestri per 180mila euro nel Viterbese - Quotidiano La Voce. Truffa sul Superbonus 110 con lavori fantasma: sequestri per 180mila euroTruffa sul superbonus 110% con lavori fantasma. La guardia di finanza ha eseguito sequestri per 180 mila euro. A condurre le indagini i finanzieri di Tarquinia, coordinati dal Comando provinciale di V ... civonline.it Truffa Superbonus 110% a Tarquinia: lavori fantasma e sequestri per 180 mila euro, imprenditore nei guaiFatture false e lavori mai eseguiti hanno messo in guai seri il titolare di una ditta individuale del territorio TARQUINIA - Maxi sequestro dei finanzieri di V ... etrurianews.it Mi è partita la mano. Lasciamo da parte un po' il gioiellino che è stato sverniciato e procediamo con altri lavori di rifacimento del modello fantasma. Sistemata la griglia anteriore, le pannellature laterali e la rifinitura della cabina. Vi lascio un po' di foto per veder - facebook.com facebook