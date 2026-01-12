Inizio anno da sogno per l' Athletic Palermo Escort Advisor | Orgogliosi di sostenere una squadra vincente
L'Athletic Palermo inizia il nuovo anno con entusiasmo, rafforzata dal supporto di Escort Advisor, il principale sito europeo di recensioni di escort. Questo partenariato rappresenta un importante traguardo per la squadra, che si prepara ad affrontare le sfide della stagione con determinazione e impegno. Un inizio positivo che sottolinea la crescita e la stabilità del club nel panorama sportivo locale.
Il nuovo anno si apre nel migliore dei modi per l’Athletic Club Palermo, sostenuto dal main sponsor Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. Due vittorie consecutive nel 2026 e una striscia aperta di tre successi di fila in campionato certificano l’ottimo momento della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
