Al quartiere Varignano è stato avviato un nuovo progetto promosso da Agape, dedicato alle donne bengalesi. L’iniziativa si focalizza sull’accoglienza e sulla promozione delle relazioni tra diverse culture, coinvolgendo direttamente le donne del quartiere. L’obiettivo è favorire l’integrazione e rafforzare il tessuto sociale locale attraverso incontri e attività specifiche.

Al quartiere Varignano prende vita un nuovo progetto dedicato all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle relazioni tra culture diverse. Il progetto si chiama " L’Ago dell’Accoglienza " ed è un laboratorio di sartoria sociale promosso dall’ Associazione Agape, presidente Sara Santucci (nella foto con Meherun Nessa Kiron mediatrice culturale). Il Varignano rappresenta da anni uno dei luoghi più dinamici e variegati del territorio, dove convivono comunità provenienti da diverse parti del mondo e dove l’incontro tra culture è parte della vita quotidiana. In questo contesto nasce un’iniziativa che trasforma il cucito e la creatività in strumenti di dialogo, integrazione e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Ago dell’accoglienza. Il progetto di Agape per le donne bengalesi approda al Varignano

